POL-MA: Heidelberg: Tasche aus Auto entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Samstag im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr kam es in der Pumpwerkstraße zu einem Unfall, bei dem der Verursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ersten Ermittlungen zur Folge kollidierte der/die unbekannte Autofahrer/in beim Ausparken mit einem am Seitenrand geparkten BMW. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

mehr