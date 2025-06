Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Portemonnaie aus unverschlossenem Auto gestohlen + Verkaufsbude an Erdbeerfeld aufgebrochen +

Friedberg (ots)

Echzell: Portemonnaie aus unverschlossenem Auto gestohlen

Aus einem unverschlossenen gelben Fiat Scudo ließ ein Dieb in Gettenau ein Portemonnaie mitgehen. Der Fiat parkte in der Zeit von Dienstag (03.06.2025), 20:00 Uhr bis Mittwoch (04.06.2025), 10:00 Uhr in der Hauptstraße. Im Portemonnaie befanden sich unter anderem ein Personalausweis und ein Führerschein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010). Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen offensichtliche Gegenstände können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihr Auto beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

Wölfersheim: Verkaufsbude an Erdbeerfeld aufgebrochen

Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen Dienstag (03.06.2025), 19:00 Uhr und Mittwoch (04.06.2025), 09:10 Uhr an der Bundesstraße 455 gewaltsam in ein Verkaufshäuschen an einem Erdbeerfeld ein. Die Täter erbeuteten unter anderem Eis und Eier. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell