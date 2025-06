Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Diebstahl auf Recyclinghof + Passat durchsucht + BMW-Logo gestohlen + Kennzeichenschild geklaut + Golf zerkratzt +

Friedberg (ots)

Friedberg: Diebstahl auf Recyclinghof

Vier Personen verschafften sich am Donnerstagabend (05.06.2025) gegen 18:25 Uhr Zutritt zum Gelände eines Recyclinghofs in der Schwalheimer Straße in Dorheim. Die zwei Männer und zwei Frauen stahlen vier Taschen mit verschiedenen Gegenständen. Als sie durch Zeugen überrascht wurden, flüchteten sie in Richtung Wald. Die beiden Frauen sind circa 160 cm bis 165 cm groß und trugen helle Kapuzenpullover. Die zwei Männer werden als etwa 170 cm bis 175 cm groß und mit normaler Statur beschrieben. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen die beschriebenen Personen aufgefallen oder bekannt sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Karben: Passat durchsucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (04.06.2025), 17:30 Uhr und Donnerstag (05.06.2025), 08:00 Uhr durchsuchte ein Unbekannter einen unverschlossenen VW Passat. Der schwarze Kombi war auf einem Grundstück in der Schloßstraße in Petterweil geparkt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde der Täter jedoch nicht fündig und ging leer aus. Hinweise bitte unter Tel.: 06101 54600 an die Polizei in Bad Vilbel.

Bad Vilbel: BMW-Logo gestohlen

Ein Unbekannter entwendete in der Danziger Straße in Bad Vilbel von einer Felge eines weißen BMW 730d ein BMW-Logo. Beim Versuch auch an den anderen drei Felgen die Logos zu lösen, zerkratzte er die Felge sowie den Lack des Fahrzeugs. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch (04.06.2025), 21:30 Uhr bis Donnerstag (05.06.2025), 11:00 Uhr. Die Bad Vilbeler Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06101 54600.

Ober-Mörlen: Kennzeichenschild geklaut

Auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße "Am Eichberg" stahl ein Dieb am Donnerstagabend (05.06.2025) das Kennzeichenschild eines Motorrollers. Der Tatzeitraum kann auf 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr eingegrenzt werden. Wem ist ein Roller mit dem Kennzeichen MTK-E 900 nach Donnerstagabend aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Friedberg: Golf zerkratzt

Den Lack eines blauen VW Golf zerkratzte ein Unbekannter in der Anna-Kloos-Straße in Friedberg. Das Fahrzeug parkte von Donnerstag (05.06.2025), 13:00 Uhr bis Freitag (06.06.2025), 07:20 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. Hinweise bitte an die Friedberger Polizei (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell