Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - Trickdiebstahl durch Ablenkung

Mainz (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 21:00 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einem Diebstahl eines Portemonnaies. Ein Tourist aus Malaysia hatte nach einem Treffen in einer nahegelegenen Gaststätte einen Tabakladen besucht und befand sich anschließend auf dem Weg zu seinem geparkten Fahrzeug. Nach Angaben des Geschädigten sprachen ihn auf diesem Weg zwei unbekannte Frauen an, vermutlich in deutscher Sprache. Eine der Frauen sei teilweise vermummt gewesen. Wie genau diese Vermummung ausgesehen hat, ist derzeit nicht bekannt. Während des Gesprächs griff die zweite Frau wahrscheinlich in die Jackentasche des Mannes und entwendete sein darin befindliches dunkelbraunes Portmonnee der Marke Revlon. Der Diebstahl wurde erst am heutigen Morgen bemerkt, als der Geschädigte sein Portemonnaie vor seiner geplanten Abreise zum Flughafen suchte. In dem entwendeten Portemonnaie befanden sich neben Bargeld in Höhe von rund 2000 Euro und 500 Malaysischen Ringgit diverse persönliche Dokumente sowie Kreditkarten. Die Polizei Mainz bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden unbekannten Frauen geben können, sich unter der Telefonnummer 06131-65 34150 bei der Polizeiinspektion Mainz 1 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Beschreibung der Täterinnen (soweit bekannt): - Zwei unbekannte Frauen - Sprachen vermutlich Deutsch - Eine Frau war teilweise vermummt Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell