Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunken einen Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich kurz nach 20 Uhr ein Verkehrsunfall im Quadrat F2. Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer fuhr auf der Straße F2/G2 in Richtung Marktstraße. Ersten Unfallermittlungen zur Folge fuhr er an der Einmündung zur Marktstraße ein Stück zu weit in die Straße ein. Aufgrund von querenden Fahrzeugen musste der Mann wieder zurücksetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter wartenden BMW eines 46-jährigen Fahrers. Durch die anschließend verständigte Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim- Innenstadt konnte beim Unfallverursacher starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Dem 53-Jährigen wurde aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen.

