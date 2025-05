Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Pizzastück, Nüsse und Proteinriegel gestohlen

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag, dem 14.05.2025 kommt es gegen 13:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Geschwister-Scholl-Straße in der Mainzer Oberstadt.

Ein 17-Jähriger Mainzer betritt ein Lebensmittelgeschäft und begibt sich zunächst zu der im Laden befindlichen Bäckerfiliale. Nachdem er sich dort etwas kauft, geht er mit seiner Bäckertüte in den Einkaufsmarkt. Hier nimmt er sich ein Pizzastück sowie Nüsse und steckt diese in seine mitgeführte Bäckertüte. An dem Kassenbereich angekommen, zahlt er zwar einen Teil seiner Ware, jedoch nicht das Pizzastück und die Nüsse. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gesteht der 17-Jährige, dass er zusätzlich noch zwei Proteinriegel in seiner Hosentasche versteckt habe. Sein Diebesgut hat einen Gesamtwert von ca. 9 Euro.

Ein Elternteil des 17-Jährigen wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und der Beschuldigte muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

