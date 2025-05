POL-PPMZ: Rettungseinsatz in der Neustadt

Mainz-Neustadt (ots) - Am Montagmorgen kommt es gegen 22:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Bahnhofsvorplatz in Mainz. Ein 32-Jähriger und 40-Jähriger geraten aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Bahnhofsvorplatz in einen Streit. In Folge dessen wirkt der 32-Jährige mit einem Unbekannten Gegenstand auf den Kopf des 40-Jährigen ein und fügt ihm eine Schnittverletzung an der Hand zu. Doch auch ...

mehr