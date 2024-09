POL-DO: Gemeinsame Großkontrolle auf der A45: Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0884 Mittwochabend (25. September 2024) kontrollierten Polizeibeamte in ziviler Kleidung auf der Goethestraße in Lünen drei Personen in zwei Fahrzeugen. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten Betäubungsmittel und stellten auch ein verbotenes Einhandmesser sicher. Gegen 18.30 Uhr ...

