Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrecher von Anwohnern gestört

Mainz (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Wohngebäude in der Gonsenheimer Straße in Budenheim. Der Täter gelang durch ein gekipptes Fenster in das Gebäudeinnere und begab sich zunächst ins Bad, wo er das Licht einschaltete. Danach ging er ins Wohnzimmer und entwendete dort Bargeld aus einem Portemonnaie. Als er bemerkte, dass die Anwohner wach wurden, flüchtete er wieder aus dem Gebäude. Sollten sie jemals auf einen Einbrecher treffen: - Drängen sie den Täter nicht in die Enge und versuchen sie ihn nicht festzuhalten. Grundsätzlich sind Einbrecher keine Gewalttäter und vermeiden die Konfrontation. - Prägen sie sich das Aussehen ein und beobachten sie den Fluchtweg. - Wählen sie sofort die 110. - Vernichten sie keine Spuren! Fassen sie keine Türklinken, Fenster oder Mobiliar an. Lassen sie alles so wie es war, bis die Spurensicherung durch die Polizei abgeschlossen ist. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell