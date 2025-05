Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchserie in GFÜ

TÜV Stellen in Rheinhessen

Rheinhessen (ots)

Seit dem 04.05.2025 kam es bislang zu vier Einbrüchen in Sachverständigen / Gutachten Werkstätten. Die Täter verschafften sich jeweils im Schutze der Nacht durch das Aufbrechen oder Einschlagen von Zäunen und Fenstern gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden etliche Büroschränke durchwühlt und teilweise auch diese gewaltsam aufgebrochen. Stellenweise wurde Bargeld in bis zu vierstelliger Höhe oder hochwertiges Werkzeug entwendet.

In der Nacht vom 04.05.25 auf den 05.05.25, sowie vom 09.05. auf den 10.05. wurde das Gebäude des TÜV in der Nikolaus-Kopernikus-Straße in Mainz-Hechtsheim gleich zwei Mal angegangen. Vom 06.05.25 auf den 07.05.25 war der TÜV in der Robert-Bosch-Straße in Alzey und in der Nacht vom 09.05. auf den 10.05. der TÜV in Klein-Winternheim "Am Pfaffenstein" betroffen.

Wenn sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, die irgendwie nicht in das Gesamtbild passten und ihnen dubios vorkamen, oder wenn sie sonstige ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999.

