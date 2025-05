POL-PPMZ: 36 neuen Polizistinnen und Polizisten starten ihren Dienst im Polizeipräsidium Mainz

Mainz-Gonsenheim (ots) - Am Samstagabend, dem 10.05.2025 kommt es gegen 19:15 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt in Mainz Gonsenheim. Im Rahmen einer Streifenfahrt kann ein Fahrzeug in Mainz-Gonsenheim "An der Krimm" wahrgenommen werden, welches offensichtlich die Fahrspur nicht halten kann. Im Vorbeifahren kann zudem erkannt werden, dass der Fahrer telefoniert. In Folge dessen soll der Fahrer einer Verkehrskontrolle ...

mehr