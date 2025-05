Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit endet in gefährlicher Körperverletzung

Mainz-Neustadt (ots)

Am Montagmorgen kommt es gegen 22:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Bahnhofsvorplatz in Mainz.

Ein 32-Jähriger und 40-Jähriger geraten aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Bahnhofsvorplatz in einen Streit. In Folge dessen wirkt der 32-Jährige mit einem Unbekannten Gegenstand auf den Kopf des 40-Jährigen ein und fügt ihm eine Schnittverletzung an der Hand zu. Doch auch der vermeintlich Geschädigte nimmt eine Bierflasche und schlägt diese gegen den Kopf des 32-Jährigen, sodass eine blutende Wunde entsteht. Welche der beiden Parteien nun zuerst angefangen hat körperlich oder mit Gegenständen auf die Gegenpartei einzuwirken ist unklar. Auch der Hintergrund des Streites ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

Beide Personen mussten medizinisch versorgt werden und gegen Sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell