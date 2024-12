POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Mehrfamilienhaus

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (29.11.2024), in der Zeit von 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem unversperrten Auto in der Ratdoltstraße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete Bargeld aus einem grauen VW Touran. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug und bittet um ...

mehr