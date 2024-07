Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verwiegeaktion in Euskirchen war ein Erfolg

Bild-Infos

Download

Euskirchen (ots)

Einen großen Erfolg konnte die Verkehrsunfallprävention in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsdienst am Dienstag (16. Juli) bei einer Verwiegeaktion in Euskirchen verzeichnen.

Insgesamt kamen 81 Verkehrsteilnehmer zur Verwiegeaktion und reisten zum Teil sogar überregional an. Die Aktion fand auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks in der Otto-Lilienthal-Straße in Euskirchen statt.

Neben Wohnwagen wurden auch Wohnmobile sowie Anhänger, aber auch Pkw verwogen.

Nur geringfügige Überladungsverstöße konnten festgestellt werden.

Die Polizeibeamten der Verkehrsunfallpräventionen informierten viele Verkehrsteilnehmer hinsichtlich der richtigen Ladungssicherung.

Die Aktion dient als Angebot der Polizei Euskirchen und soll hauptsächlich mit dem verkehrspräventiven Ansatz informieren und Unfälle vermeiden.

Festgestellte Verstöße wurden bei der Aktion nicht geahndet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell