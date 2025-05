Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus

Budenheim (ots)

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, kommt es zu mehreren versuchten Kellereinbrüchen in Budenheim.

In einer Parallelstraße der "Freiherr-vom-Stein-Straße" machen sich der oder die Täter an insgesamt vier Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Sie hebeln ein Kellerfenster auf, um sich augenscheinlich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. In den Räumlichkeiten des Kellers angekommen, brechen sie mittels unbekanntem Werkzeug weitere Kellerabteile auf. Nach Angaben der Bewohner, wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

