Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfall fordert vier Leichtverletzte in Büdingen

Friedberg (ots)

Pressemeldung vom 13.06.2025

Vier Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 23.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls zwischen Büches und Aulendiebach am Donnerstagabend (12.6.). Eine 38-jährige fuhr mit ihrem weißen Opel von der Gießener Straße auf die Bundesstraße 457 ein. Dabei beachtete sie offenbar nicht den schwarzen Daimler eines 55-Jährigen, der die Bundesstraße in Richtung Ortenberg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Fahrerin des Opel und der Daimlerfahrer erlitten leichte Verletzungen. Im Opel fuhren zwei 9 und 10 Jahre alte Kinder mit, die ebenfalls leichte Verletzungen erlitten. Sie kamen zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Neben erheblichen Schäden an beiden Fahrzeugen wurde auch die Leitplanke am Unfallort beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt etwa auf 23.000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell