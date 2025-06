Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Drei Fahrzeuge beschädigt + Versuchter Einbruch +

Friedberg (ots)

Friedberg: Drei Fahrzeuge beschädigt

Auf dem Parkplatz eines ehemaligen Einkaufsmarktes in der Friedberger Pfingstweide beschädigten Unbekannte drei Fahrzeuge. An einem weißen Smart zerstörten die Täter beide Außenspiegel. In den Lack eines grünen Seat Ibiza kratzten sie mit einem scharfen Gegenstand ein Hakenkreuz. Bei einem Mercedes brachen die Unbekannten den über dem Kühlergrill angebrachten Stern ab und nahmen diesen mit. Die Tat ereignete sich am Dienstag (10.06.2025) zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Freitag (06.06.2025), 14:00 Uhr bis Montag (09.06.2025), 07:30 Uhr gewaltsam in ein Badehaus in der Straße "Nördlicher Park" in Bad Nauheim einzudringen. Hierbei beschädigten sie eine Zugangstür. Der Aufbruchsversuch scheiterte jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

