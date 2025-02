Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: ***Zeugen gesucht *** - Tageswohnungseinbruch

Holzhausen an der Haide (ots)

Am Dienstag den 04.02.2025 kam es zwischen 18:00 und 18:30 Uhr in Holzhausen an der Haide zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Der Täter floh mit einer Beute von 500EUR Bargeld in Richtung der Straße "Am Traubersweg" und wird wie folgt beschreiben:

- ca. 1,80m - schlanke/sportliche Statur - dunkle Kleidung - dunkle Haare

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich bei hiesiger Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell