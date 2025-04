Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der Hermann-Piecq-Anlage: Keine Verletzten

Mönchengladbach-Am Wasserturm, 29.04.2025, 07:58 Uhr, Hermann-Piecq-Anlage (ots)

Am Morgen wurde der Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ein Verkehrsunfall auf der Hermann-Piecq-Anlage gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug von der Ausfahrt auf die Viersener Straße in den Grünstreifen in Richtung Hermann-Piecq-Anlage gerutscht war.

Die Insassin hatte das Fahrzeug bereits vor dem Unfall verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug gegen ein unkontrolliertes Abrutschen auf die Hermann-Piecq-Anlage. Parallel dazu wurde die Insassin vom Rettungsdienst notfallmedizinisch untersucht und konnte unverletzt vor Ort bleiben.

Für die Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen mussten die Hermann-Piecq-Anlage in Richtung Eicken sowie die Abfahrt zur Viersener Straße vollständig gesperrt werden. Diese Sperrungen führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem langen Rückstau.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell