Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrüche in Hotelbetriebe

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht vom Dienstag, den 19.11.2024, auf Mittwoch, den 20.11.2024, kam es im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler zu insgesamt drei Einbrüchen in Hotelbetriebe. Davon befanden sich zwei Hotels in der Altstadt von Ahrweiler, ein weiteres Hotel im Ortsteil Walporzheim. In zwei Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese offensichtlich nach Wertgegenständen. Im dritten Fall blieb es beim Versuch. Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand im niedrig 5-stelligen Bereich. Die Kripo Mayen fragt, wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann. Hinweise werden unter der Tel.02642-93820 entgegengenommen.

