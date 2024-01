POL-ME: Versuchter Katalysatoren-Diebstahl: 24-jähriger Tatverdächtiger gestellt - Erkrath - 2401003

Polizei Mettmann

In der Nacht auf Sonntag, 31. Dezember 2023, wurde in Erkrath ein mutmaßlicher Katalysatoren-Dieb gestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Das war geschehen:

Gegen 2:10 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Max-Planck-Straße ein Mann auf, der sich liegend neben einem Toyota Yaris Verso aufhielt. Als der Mann die Polizistinnen und Polizisten erkannte, floh er in eine Tiefgarage, wo er von den eingesetzten Beamtinnen und Beamten gestellt werden konnte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann versucht hatte, den Katalysator des Toyota zu entwenden.

Die Polizei identifizierte zudem das zur Fahndung ausgeschriebene Tatfahrzeug des 24-Jährigen, in dem die eingesetzten Kräfte einen weiteren Katalysator sowie Betäubungsmittel feststellten.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Morgen nach Abschluss der Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wieder entlassen.

