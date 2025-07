LPI-NDH: Manipuliertes Kleinkraftrad

Mühlhausen (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstag im Bereich des Busbahnhofes und der Tiefgarage der Burggalerie. Gegen 16.30 Uhr griffen drei Unbekannte einen Mann am Busbahnhof an und verlegten die Schlägerei dann in Richtung Tiefgarage. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer und eine Frau. Diese verletzten den Geschädigten leicht. Während der Auseinandersetzung wurde ein ...

mehr