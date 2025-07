Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger bedrängen Bewohner

Worbis (ots)

Derzeit unbekannte Täter versuchten am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Straße der Freundschaft Zutritt zu einer Wohnung zu gelangen. Unter den Vorhalt Zählerstände der Heizungsanlage abzulesen verlangten die Männer Eintritt in die Wohnung und bedrängten hierbei einen 85-Jährigen. Als dieser mit der Polizei drohte, entfernten sich die Männer mit einem dunklen Audi in unbekannte Richtung. Ein Schaden entstand nicht.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

- ein Täter war etwa 180 - 190 cm - athletische Figur - kurze Haare - weißes T-Shirt - schwarze, kurze Hose

Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 165 cm groß - hagere Gestalt - weißes T-Shirt - schwarze, kurze Hose

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0171910

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell