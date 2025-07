Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tragischer Unfall endet tödlich

Bickenriede (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr in der Klosterstraße. Aus bisher noch ungeklärter Ursache stürzte ein 84-Jähriger mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl eine Stützmauer herab. In Folge des Aufpralls auf den Boden zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 84-Jährige noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache unterstützte die Polizeibeamten ein Gutachter. Das Ergebnis steht noch aus.

