Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weitere Graffiti in Bad Frankenhausen festgestellt

Bad Frankenhausen (ots)

In der Bahnhofstraße stellten Zeugen fest, dass sich mehrere Personen rechtswidrig an der Fassade eines Drogeriemarktes mit Graffiti verewigten. In dieser werden unter einer politischen Motivation Personengruppen verunglimpft. Die Urheber können inhaltlich sowohl der rechten, wie auch der linke Szene, zugeordnet werden. An der Fassade entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungsverfahren ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Die Ermittlungen werden im Kommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen geführt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen genommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell