LPI-NDH: Flammen auf Wiese

Eichsfeldkreis (ots) - Onlinetrickbetrüger konnten im Eichsfeld Geld im hohen fünfstelligen Bereich widerrechtlich erbeuten, in dem sie dem Kontoinhaber vortäuschten, dass Kontobewegungen korrigiert werden müssen. So gelangten die derzeit unbekannten Täter an die sensiblen Zugangsdaten und bereicherten rechtswidrig an mehreren zehntausend Euro. Die Polizei weist daraufhin, niemals gegenüber vermeintlichen und nicht ...

