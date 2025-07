Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Flächenbrand

Kleinfurra (ots)

Nachdem es bereits am Dienstag an der Kreisgrenze zwischen Klein- und Großfurra zu einem Vegetationsbrand kam, rückten am Mittwochnachmittag erneut die Kameraden der Feuerwehr an. Diesmal kam es zu einem Flächenbrand auf einer bestellten Agrarfläche. Durch das schnelle Zusammenwirken von Feuerwehr und Landwirten konnte der Brand zügig gelöscht werden. Derzeit wird aufgrund der Witterung und Trockenheit von einer Selbstentzündung ausgegangen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell