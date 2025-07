Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autodiebe scheitern - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter scheiterten in der vergangenen Nacht beim Versuch, einen Pkw zu entwendet. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 2.15 Uhr über den Vorfall. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt in eine Garage in der Georg-Büchner-Straße. Die Täter öffneten die Garage und fuhren mit dem Pkw aus dieser. In der weiteren Folge kollidierte das Fahrzeug mit einer Mauer, sodass die Unbekannten das nun beschädigte Auto zurückließen und die Flucht ergriffen. Der an dem Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Wer kann Hinweise geben? Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0171072

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell