LPI-NDH: Motorradfahrer gestürzt

Nordhausen (ots) - Ursächlich für einen Einsatz der Kräfte der Polizei und der Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag war ein Brand in der Straße Im Stürzetal. Hier stand ein Bungalow samt Anbau in Flamen. Der Brand konnte gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. An der Gartenlaube entstand Sachschaden. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes ermitteln zur Klärung der Brandursache. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

