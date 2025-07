LPI-NDH: Fahrzeug beschädigt

Nordhausen (ots) - Einbrecher trieben in einem Mehrfamilienhaus in der Neustadtstraße in der Zeit von Dienstag 12 Uhr bis Mittwoch 11.30 Uhr ihr Unwesen. Sie drangen in einen Keller gewaltsam ein und entwendeten aus diesem Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0170422 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

