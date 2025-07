LPI-NDH: Mopedfahrer kollidiert mit umgestürzten Baum

Kyffhäuserland (ots) - Der Fahrer eines Motorrads befuhr am Mittwoch die Bundesstraße 85 von Kelbra kommend in Richtung Kyffhäuserdenkmal. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer gegen 15.55 Uhr zu Fall und verletzte sich leicht. Am Kraftrad entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

