LPI-NDH: Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mühlhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter scheiterten in der vergangenen Nacht beim Versuch, einen Pkw zu entwendet. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 2.15 Uhr über den Vorfall. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt in eine Garage in der Georg-Büchner-Straße. Die Täter öffneten die Garage und fuhren mit dem Pkw aus dieser. In der weiteren Folge kollidierte das Fahrzeug mit einer Mauer, sodass die ...

