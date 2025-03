Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 14.03.2025 bis 16.03.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person / Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung / Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz / Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz / Kennzeichenmissbrauch:

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ohne entsprechenden Führerschein, bemächtigt sich am Samstag gegen 10.49 Uhr unerlaubt eines Pkw und unternimmt mit diesem eine Spritztour. Er befährt dabei mit vermutlich viel zu hoher Geschwindigkeit die Kreisstraße 92 von Schortens in Richtung Fedderwarden. In einem Kurvenbereich kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug verfehlt dabei nur knapp die Straßenbäume, überschlägt sich und bleibt schwer beschädigt auf einer Weide liegen. Der Jugendliche wird bei dem Verkehrsunfall verletzt, kann sich aber eigenständig aus dem Wrack befreien. Im Anschluss flüchtet er zu Fuß von der Unfallstelle. Er kann kurz darauf angetroffen, medizinisch erstversorgt und einem Krankenhaus zugeführt werden. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass sich an dem Unfallfahrzeug Kennzeichen befinden, die für einen anderen Pkw ausgegeben wurden. Das Unfallfahrzeug ist nicht für den Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen. Der Jugendliche wird sich nun wegen der zahlreichen begangenen Delikte in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Verkehrsunfall:

Samstag, gegen 12.53 Uhr, fährt ein 72-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in Jever und hat die Absicht, nach links in ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersieht er einen 19-jährigen Mann, der mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt unterwegs ist. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entsteht.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Durch eine Polizeistreife wird am Samstag, gegen 12.21 Uhr, in der Fuhlrieger Allee im Wangerland, ein Pkw mit Anhänger anhalten und kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass der 30-jährige Fahrer nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis ist, um einen derart schweren Anhänger an seinem Pkw ziehen zu dürfen. Die Weiterfahrt mit dem Gespann wird untersagt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell