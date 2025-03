Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven: Radfahrerin verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.03.2025, um 10:35 Uhr, kam es in der Jadelehstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Die 73-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Jadelehstraße in Fahrtrichtung Süden. In Höhe der Kreuzung zur Schützenstraße nahm sie dem 57-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, sodass es zu einer leichten Kollision mit dem Fahrzeug kam und die Radfahrerin stürzte.

Infolgedessen zog sich sie sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt.

