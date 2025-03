Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven: Pkw überfährt Schildermast

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.03.2025, um 09:25 Uhr, kam es in der Beethovenstraße in Wilhelmshaven, zu einem Verkehrsunfall. Der 83-Jährige wollte mit seinem Pkw einparken und seine Position durch Zurückfahren leicht korrigieren. Hierbei rutschte er vom Bremspedal ab und gab Vollgas. Der Pkw fuhr einige Meter rückwärts, überfuhr einen Schildermast und blieb in einem Beet mit Bewuchs stehen. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

