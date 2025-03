Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 14.03. bis 16.03.2025

Wilhelmshaven (ots)

Schwerer Diebstahl aus Geschäft

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um kurz nach 03.00 Uhr, überkletterte ein 30jähriger Mann in der Marktstraße den Einbruchschutz eines Lebensmittelgeschäftes und stieg anschließend in das Geschäft ein. Da das Geschäft Videoüberwacht ist, verständigte der Geschäftsinhaber sofort die Polizei, die den Beschuldigten dann noch auf frischer Tat in dem Geschäft stellen konnte. Er hatte bereits eine geringe Menge Bargeld aus der Kasse eingesteckt. Zu weiteren Diebstahlshandlungen kam aufgrund des schnellen Eintreffens der Polizei nicht.

Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.15 Uhr, kam es in der Rheinstraße zunächst zu einem polizeilichen Einsatz wegen einer Ruhestörung. Nachdem die Polizei die Einsatzörtlichkeit verlassen hatte, kam es kurze Zeit später zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen den Parteien. Nachdem die Polizei auch diesen Sachverhalt aufgenommen und die Parteien beruhigt hatte, kam es ca. 30 Minten später zu einem erneuten Einsatz. Dabei schlugen dann mehrere Personen aufeinander ein und verletzten sich auch mit einem Messer. Glücklicherweise kam es dadurch nur zu oberflächlichen Verletzungen. Der 32jährige Hauptaggressor wurden dann dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt und mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Sachbeschädigung an Schulgebäude

Im Zeitraum vom 21.02.2025 bis zum 25.02.2025 wurden durch unbekannte Täter an verschiedenen Gebäuden einer Schule im Mühlenweg mehrere Sachbeschädigungen begangen. So wurden an der Sporthalle, der Aula und der Mensa diverse Fenster auf bisher unbekannte Weise beschädigt. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Tel. 04421-9420 zu melden. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Führen eines Kraftfahrzeuges ohne den erforderlichen Pflichtversicherungsschutz und unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag, dem 14.03.2025, gegen 15:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland der Führer eines Pkw auf, der die Gökerstraße im OT Heppens befuhr. Im Zuge der folgenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der von dem 39-jährigen geführte Pkw nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte. Darüber hinaus stand der Fahrzeugführer zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mitte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Am 14.03.2025, um 22:36 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Friedrich-Paffrath-Straße. Aufgrund augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entschloss sich eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Hierbei wurde dann deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 2,36 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen und einer verletzten Person

Am 14.03.2025, um 06:24 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer die Preußenstraße in nördliche Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 41-jährige mit seinem Pkw auf einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser Pkw auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben, welches dann quer auf die Fahrbahn geschoben wurde. Hierdurch kam es wiederrum zu einem Zusammenstoß zwischen diesem und dem Fahrzeug des Unfallverursachers. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer

Am 14.03.2025, gegen 14:45 Uhr, beabsichtigte ein 64-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw von einem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäftes im Heuweg in den Fließverkehr einzufahren. Hierbei übersah er einen sich von rechts der Parkplatzausfahrt nähernden 86-jährigen Pedelec-Fahrer. In der Folge kam es dann zu einem Zusammenstoß, wobei der Pedelec-Fahrer schwer verletzt und im Anschluss in das Klinikum verbracht wurde.

