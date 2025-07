Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Phishing verursacht hohen Schaden

Eichsfeldkreis (ots)

Onlinetrickbetrüger konnten im Eichsfeld Geld im hohen fünfstelligen Bereich widerrechtlich erbeuten, in dem sie dem Kontoinhaber vortäuschten, dass Kontobewegungen korrigiert werden müssen. So gelangten die derzeit unbekannten Täter an die sensiblen Zugangsdaten und bereicherten rechtswidrig an mehreren zehntausend Euro. Die Polizei weist daraufhin, niemals gegenüber vermeintlichen und nicht legitimierten Personen am Telefon oder Chatfunktionen sensible Daten wie TANs, Zugangsdaten und Passwörter zu nennen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bearbeitet die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen und hofft den Tätern auf die Schliche zu kommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell