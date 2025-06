Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250605-1-pdnms Vermisste Person in Rendsburg

Rendsburg / Neumünster (ots)

Seit dem 02.06.2025, 09.00 Uhr wird der 13 jährige Constantin-Joel B. aus Neumünster vermisst.

Der Junge wurde zuletzt am 02.06.2025 um 09.00 Uhr am Hauptbahnhof in Neumünster gesehen. Zu dem Zeitpunkt war Constantin-Joel mit einer blauen Jeans, einer braunen Jacke mit Kaputze und weißen Nike Sportschuhen bekleidet. Constantin-Joel ist ca. 175 cm groß, er hat ein schmales Gesicht, rote gelockte Haare und hat eine schlanke Figur.

Er könnte sich sowohl im Umkreis von Rendsburg, Eckernförde oder auch Kiel aufhalten.

Wer Constantin-Joel gesehen hat oder etwas zu seinem Aufenthaltsort sagen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 04331-2080 oder auch beim Polizeiruf 110.

