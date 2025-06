Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250604-1-pdnms Verdacht der Brandstiftung an einem Einfamilienhaus in Schülp

Rendsburg / Schülp (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Wie bereits mitgeteilt (siehe Pressemitteilung 250602-2-pdnms) brannte am 02.06.2025 ein Reetdachhaus in Schülp bei Nortorf nieder. Den Bewohnern des Hauses, die zum Zeitpunkt des Brandausbruches geschlafen hatten, gelang es mit knapper Not das brennende Haus rechtzeitig zu verlassen, ohne verletzt zu werden.

Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei Rendsburg ermitteln gegen unbekannte Täter wegen des Verdachts des versuchten Mordes, versuchter Brandstiftung mit Todesfolge und schwerer Brandstiftung.

Ob ein Zusammenhang mit einem weiteren Feuer an einem Reetdachhaus in Dätgen am 14.05.2025 besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung von 3000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt, die zur Überführung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters wegen der Tat vom 02.06.2025 führen.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Sönke Petersen, Polizeidirektion Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell