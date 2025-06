POL-NMS: 250603-2-pdnms Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B 430 Höhe Hohenwestedt, Zeugen gesucht

Schülp b. Nortorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 02.06.2025 kam es zu einem Feuer an einem Reetdachhaus in Schülp b. Nortorf. Dieses brannte bereits bei dem Eintreffen der Feuerwehr in voller Ausdehnung. Am Montagmorgen, 02.06.2025 gegen 02:30 Uhr, wurde in der Straße Redderstücken in Schülp b. Nortorf ein brennendes Reetdachhaus gemeldet. Die Bewohner, ...

mehr