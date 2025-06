Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250602-2-PDNMS-Feuer mit Gebäudeschaden in Schülp b. Nortorf - Zeugen gesucht

Schülp b. Nortorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 02.06.2025 kam es zu einem Feuer an einem Reetdachhaus in Schülp b. Nortorf. Dieses brannte bereits bei dem Eintreffen der Feuerwehr in voller Ausdehnung.

Am Montagmorgen, 02.06.2025 gegen 02:30 Uhr, wurde in der Straße Redderstücken in Schülp b. Nortorf ein brennendes Reetdachhaus gemeldet.

Die Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandes noch im Haus befanden, konnten sich eigenständig aus dem Haus retten.

Mit eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Nortorf, Schülp, Gnutz, Borgdorf-Seedorf, Timmaspe und Krogaspe.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Eine Bewohnerin des brandbetroffenen Hauses wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04331-2080 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell