POL-NMS: 20250602-1-PDNMS-Unfallfahrer entfernt sich nach tödlichem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort

Rendsburg (ots) - Seit dem 21.05.2025 wird der 29-jährige Julius-Rassmus G. aus Diekhusen-Fahrstedt vermisst. Herr G. wurde am 21.05.2025 um 08:00 Uhr in der Königsstraße zu einer Beratungsstelle für Suchtkranke in Rendsburg gebracht. Nachdem er dort war, verliert sich seine Spur. Herr G. bedarf dringend medizinischer Hilfe und gilt als eigengefährdet. Er hat sein ...

