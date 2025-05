Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250527-3-PDNMS-Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung im Bereich Eckernförde, Kochendorf und Windeby

Eckernförde (ots)

Am Montag, den 26.05.2025, wurde der Polizei gegen 18:00 Uhr ein auffälliger Pkw im Bereich Eckernförde gemeldet. Der orangene Fiat 500L wurde nach Angaben der Anrufer von Eckernförde kommend in Richtung Fleckeby, über die K57 und anschließend über die L265 in Richtung Ascheffel geführt. Der Fahrer, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war, verunfallte letztendlich auf der L265.

Beim Eintreffen der Beamten am Unfallort stellten diese körperliche Einschränkungen beim Fahrzeugführer fest, welche sich vermutlich negativ auf seine Fahrweise ausgewirkt haben. Der 66-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Unfall nicht verletzt, jedoch vorsorglich durch eine RTW-Besatzung versorgt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ihn erwartet eine Anzeige. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.500 EUR.

Die Polizei sucht nun Personen, welche sich zum fraglichen Zeitpunkt an der benannten Fahrtstrecke aufgehalten haben. Hat jemand den beschriebenen Fiat mit Fahrauffälligkeiten beobachtet? Ist eventuell jemand selber durch das Fahrzeug gefährdet worden? Entsprechende Zeugen mögen sich unter #04351 - 908 110 mit der Polizei in Eckernförde in Verbindung setzen.

Gruß

Sarah Riepen

