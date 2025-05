Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250527-2-PDNMS-Polizei sucht Zeugen nach dem Auslegen von Giftködern in Neumünster-Wittorf

Neumünster (ots)

Bereits am Dienstag, den 20.05.2025, wurde ein unbekannter Mann dabei beobachtet, wie er Gegenstände auf ein Privatgrundstück in der Burgstraße in Neumünster geworfen haben soll. Auf dem Grundstück hat sich ein Hund aufgehalten, welcher noch am selben Tag tierärztlich behandelt werden musste. Hierbei wurde festgestellt, dass das Tier Rattengift und Schmerzmittel gefressen hatte.

Am Dienstag, den 20.05.2025, wurde durch einen Spaziergänger gegen 16:15 Uhr in der Burgstraße in Neumünster eine unbekannte männliche Person dabei beobachtet, wie er vermeintliche Giftköder auf ein Privatgrundstück geworfen habe. Bei Giftködern handelt es sich um beispielsweise mit Gift oder scharfen Gegenständen präparierte Leckerlis für Tiere. In diesem Fall wurden bei dem Hund im Rahmen einer noch am selben Tag erforderlichen tierärztlichen Untersuchung Rattengift und Schmerzmittel im Magen festgestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sich zu der entsprechenden Zeit im Nahbereich des Tatortes aufgehalten haben. Der bisher unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 65 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, krumme Haltung, schlanke Statur mit Bauchansatz, lange und nach hinten gekämmte Haare mit fettigem und leichtem Ansatz, Brille mit großen Gläsern und einem schmalen Gestell, bekleidet mit einer Adidas Trainingsjacke aus den 90ern, zu lange Hose, Flecken auf der Kleidung. Zudem war der Mann mit einem auffälligem, roten Damenfahrrad unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neumünster-Wittorf unter #04321 - 945 2600 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter #04321 - 945 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell