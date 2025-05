Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250527-1-PDNMS-Vier Personen nach Einbruch in Waffengeschäft festgenommen-Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Neumünster (ots)

Am Sonntag, den 25.05.2025, kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Waffengeschäft in der Holstenstraße in Neumünster. Anwohner wurden aufgrund eines lauten Knalls auf vier Personen aufmerksam, welche augenscheinlich die Verglasung der Eingangstür des Geschäfts mittels eines Gullydeckels eingeschlagen hatten und sich zu diesem Zeitpunkt noch in den Geschäftsräumen aufhielten. Die vier deutschen Beschuldigten im Alter von 14 bis 18 Jahren konnten durch Kräfte des 1. Polizeirevier Neumünster im Nahbereich des Tatortes angetroffen werden. Das Stehlgut, mehrere Schreckschusswaffen und entsprechende Munition, konnte an den Verantwortlichen des Geschäfts wieder ausgehändigt werden. Alle Beschuldigten erwartet eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls. Während die Minderjährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden, wurde ein 18-Jähriger vorläufig festgenommen. Er wurde am Montag, den 26.05.2025, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Jugendarrestanstalt Schleswig verbracht.

Sarah Riepen

Pressestelle Polizeidirektion Neumünster

Michael Bimler

Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell