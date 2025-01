Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle durch Revier Nord: Autofahrer beleidigt Polizisten; verbotenes Springmesser sichergestellt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Beamte des Polizeireviers Nord führten am gestrigen Donnerstag Verkehrskontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit in der Wiener Straße in Kassel durch. In der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr hielten die Polizisten insgesamt 27 Fahrzeuge an und kontrollierten 34 Fahrer sowie Insassen. In vier Fällen stellten die Polizeibeamten Ordnungswidrigkeiten wie Handyverstöße oder Verstöße gegen die Gurtpflicht fest und leiteten entsprechende Anzeigen ein. Einer von ihnen, ein 40-jähriger Autofahrer aus Gudensberg, der nicht angeschnallt war und daher angehalten wurde, beleidigte die Polizisten bei der Kontrolle verbal. Er muss sich daher neben dem Gurtverstoß nun auch wegen Beleidigung verantworten. Bei einer anderen Kontrolle stellten die Beamten an einem Audi A4 einen veralteten Reifen fest, der tiefe Risse aufwies (siehe Foto), weshalb dem 50 Jahre alten Mann aus Kassel am Steuer des Wagens die Weiterfahrt untersagt wurde. Nachdem er den Reifen gewechselt hatte, durfte er weiterfahren. Gegen 15 Uhr winkten die Polizisten einen Peugeot in die Kontrollstelle. Als der 33-jährige Fahrer aus dem Landkreis Kassel die Tür öffnete, entdeckten die Beamten ein Springmesser, das griffbereit im Ablagefach der Fahrertür lag. Das unter das Waffengesetz fallende Messer wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Autofahrer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell