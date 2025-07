LPI-NDH: Trunkenbold reibt Unterleib an Streifenwagen

Bad Frankenhausen (ots) - In der Bahnhofstraße stellten Zeugen fest, dass sich mehrere Personen rechtswidrig an der Fassade eines Drogeriemarktes mit Graffiti verewigten. In dieser werden unter einer politischen Motivation Personengruppen verunglimpft. Die Urheber können inhaltlich sowohl der rechten, wie auch der linke Szene, zugeordnet werden. An der Fassade entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Beamte ...

mehr