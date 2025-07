Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtende Mopedfahrer gestellt - mehrere Manipulationen festgestellt

Nordhausen/Niedersachswerfen (ots)

Gegen 00.30 Uhr kam es am Freitag zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Mopedfahrer, der zuvor in einer Gruppe fuhr, durch das Stadtgebiet von Nordhausen. Im Nachgang konnte sowohl die Gruppe, wie auch der flüchtende Kleinkraftradfahrer ermittelt werden. An allen beteiligten Mopeds konnten bauliche Veränderungen festgestellt werden, was die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen zur Anzeige brachten. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Von einem flüchtigen Fahrer wurde der Führerschein und das Moped sichergestellt. Die Mopedfahrer waren zwischen 15 und 17 Jahren alt.

