Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Zoll stellt über 12.400 Zigaretten bei einer Reisenden in der Regionalbahn sicher

Frankfurt (Oder) (ots)

Am Nachmittag des 16.02.2025 kontrollierten Bedienstete des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) Reisende in der Regionalbahn 26 auf dem Bahnhof in Küstrin-Kietz. Der Zug kam zuvor aus Kostrzyn und fuhr nach Berlin.

Eine Reisende aus Berlin war auf dem Heimweg und hatte in ihrem Koffer und einer Reisetasche insgesamt 12.448 Zigaretten und 200 Heets dabei.

Die Zigaretten und Heets wurden beschlagnahmt. Gegen die Reisende wurde wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der Steuerschaden beträgt 2.600 EUR.

