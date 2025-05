POL-PDLD: Terrassentür aufgebrochen und Wohnzimmer durchwühlt

Offenbach (ots) - Am 27.05.2025 befuhr gegen 10 Uhr eine 59-jährige Dacia-Fahrerin die Essinger Straße in Offenbach. Aufgrund Übermüdung verfiel sie in einen Sekundenschlaf. Eine Kollision mit einer Verkehrsinsel war die Folge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der PKW Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 59-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen ...

